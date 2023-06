Lessines: Oger Brassart démissionne de la présidence du centre culturel

Oger Brassart a annoncé qu’il quittait la présidence du centre culturel, rapportent nos confrères de Notélé.

Il estime que des décisions prises ne sont pas en adéquation avec ses valeurs et il préfère donc se retirer. C’est notamment la rédaction du profil du futur directeur qui a mis le feu aux poudres, le Lessinois estimant que l’égalité des chances n’est pas garantie. « Ce qui me pose problème, c’est quand on établit un profil de candidat de manière telle à ce qu’on puisse choisir quelqu’un de manière positive, mais c’est plutôt fait de manière à exclure certaines personnes et là, c’est contraire à mes principes », confie-t-il à Notélé.