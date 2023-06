Hockey Pro League: succès sur le fil pour les Red Lions contre l’Australie (vidéos)

Cette rencontre face aux Australiens, que les Belges n’avaient plus affrontés depuis la finale des JO, à Tokyo, durant l’été 2021, constituait, évidemment, un excellent test pour le groupe après 2 nouvelles semaines de travail intensif. Une occasion idéale de continuer à tester certains schémas de jeu ou diverses adaptations dans le press. Et tout débutait idéalement pour les Lions qui trouvaient déjà le chemin des filets, dès la 6e minute, via Nelson Onana (2e but en 5 sélections) qui récupérait la balle juste devant le cercle et fixait le gardien en revers. Mais les Belges n’étaient pas repus et à la 12e minute, Sebastien Dockier parfaitement lancé en profondeur, envoyait un obus sur le poteau du but. Les Kookaburras se montraient, eux aussi, très dangereux, durant ce premier quart d’heure et c’est sur leur 5e penalty qui parvenaient à égaliser sur un rebond de Daniel Baele.

Après les 2 étapes londoniennes de la Pro League, c’est à Anvers que les champions olympiques poursuivaient leur préparation pour le Championnat d’Europe avec des duels programmés face à l’Australie et à la Nouvelle-Zélande. Quatre nouvelles rencontres pour lesquelles Michel van den Heuvel récupéraient une partie de ses cadres avec les retours de Vincent Vanasch, Arthur Van Doren, Sebastien Dockier, Florent van Aubel et Cédric Charlier. Seuls manquaient encore à l’appel Tom Boon et Antoine Kina, blessés, ainsi qu’Alexander Hendrickx qui devraient, normalement, retrouver ses coéquipiers sur le terrain, mardi, lors du dernier duel face aux Black Sticks.

Le troisième quart-temps était, lui, assez catastrophique puisque la Belgique, qui tentait de contrôler les échanges et d’accélérer, par moments, ne parvenait pas à se montrer très dangereuse dans le cercle. En revanche, les Australiens étaient bien plus précis et rigoureux devant le but de Vincent Vanasch. Ils égalisaient, d’abord, via Jake Whetton (40e) avant de prendre les devants, 4 minutes plus tard, suite à une mauvaise passe en retrait bien exploitée par Ky Willott qui donnait l’avance aux protégés de Colin Batch, ex-coach des Red Lions (2010-2012).

Mais la réaction ne tardait pas et Arthur De Sloover remettait les 2 équipes à égalité sur une frappe puissante dès l’entame du dernier quart (47e). Les supporters belges donnaient de la voix pour encourager et pousser leurs favoris vers la victoire et les Lions inscrivaient un 4e but via Arno Van Dessel, à nouveau excellent lors de cette rencontre, et qui débloquait, à cette occasion son compteur but sous le maillot national (55e). La fin de partie était alors complètement dingue. A 3 minutes du coup de sifflet final, Blake Govers, attaquant au Dragons cette saison, faisait 4-4 puis à 1 minute 54 du coup de sifflet final, Loïck Luypaert offrait finalement la victoire aux siens sur un sleep direct. L’Australie obtenait encore 2 derniers p.c. mais la Belgique tenait bel et bien sa 5e victoire en Pro League.

« C’était un match bizarre et nous n’avons pas l’habitude d’encaisser autant de buts dans un match », analysait à chaud Loïck Luypaert. « Les nombreuses vidéos ou p.c. n’ont pas permis de mettre du rythme dans cette partie. Et c’était compliqué de vraiment appliquer notre jeu. Nous avons les plus belles occasions et nous avons gagné énormément de balles devant. C’est vrai que nous avons concédé trop de p.c. mais nous allons corriger cela. Enfin, c’est magnifique de voir le travail accompli par les jeunes lors de cette rencontre. Ils donnent tout depuis 2 ans et ils ont subi quelques désillusions. Mais ils ont montré réellement ce qu’ils avaient réellement dans le ventre. Le public a été fantastique aujourd’hui et nous avions tous la chaire de poule de jouer, à nouveau, à domicile. »