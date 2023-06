Belgique-Autriche: les Diables rouges menés au score après vingt minutes (0-1, direct)

Moins de deux mois après leurs sorties réussies en Suède et en Allemagne, les Belges poursuivent leur campagne de qualification à l’Euro 2024 et reçoivent l’Autriche au stade Roi Baudouin ce samedi. Pour le premier match sur le sol belge de Domenico Tedesco, les tribunes du Roi Baudouin seront pleines et la fédération a mis les petits plats dans les grands, avec notamment un tour d’adieu d’Eden Hazard au public belge et la célébration de la 100e sélection de Thibaut Courtois.

Les compos

Belgique : Courtois, Castagne, Dendoncker, Faes, Theate, Mangala, Tielemans, Lukebakio, Doku, Carrasco, Lukaku.