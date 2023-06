Fun in Brussels, le livre de pocheconsacré au secteur de l’horeca et du divertissement, de retour après 2 ans d’absence

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Voilà bientôt 30 ans que le livre de poche mythique « Fun in Brussels » se glisse dans les poches des touristes et visiteurs qui arpentent la capitale. Donné gratuitement dans les hôtels et commerces participants, ce petit ouvrage est une véritable institution. Bonnes adresses de restaurants, cafés, bars ou encore suggestions culturelles et touristiques de Bruxelles, le livre regorge de bons plans.

Une précédente version du livre de poche. - FB

Après une absence de deux ans avec le covid, cette année, Fun in Brussels revient mais sa forme reste inchangée : un guide papier de petit format (10 centimètres sur 15) et dense (96 pages). Sa fréquence de parution va cependant changer.