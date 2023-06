«Outlander»: la saison 7 débarque sur Netflix, avec un épisode chaque semaine

Voilà qui va ravir les fans belges et français d’« Outlander » ! La série, diffusée sur Starz aux États-Unis, reprend son partenariat avec Netflix et fait donc son retour sur la plateforme pour sa septième saison. Dans la foulée de sa diffusion américaine, un premier épisode a déjà été mis en ligne sur les catalogues belge et français de la plateforme ce samedi 17 juin, et ce sera le cas chaque samedi, jusqu’au 5 août. La bonne nouvelle, c’est que cette nouvelle saison ne sera pas composée que de huit épisodes comme la précédente (dont la production avait été impactée par le Covid-19), mais bien de 16 épisodes. La moins bonne nouvelle, c’est qu’il faudra s’armer de patience pour la suite, puisque les huit prochains épisodes ne seront pas diffusés avant 2024.

