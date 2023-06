Une seule et unique fois a suffi: Ruth joue moins de 2 euros à la loterie et remporte le jackpot, «regarde ça, regarde ça!»

Elle n’a eu besoin que de 2$, soit un peu moins de 2 euros, pour décrocher le jackpot. On ne parle pas ici d’un gain colossal du style EuroMillions mais tout de même. Ruth, 73 ans, participait pour la première fois de sa vie à un jeu de loterie. Quelques heures plus tôt, la septuagénaire américaine avait acheté cinq tickets à gratter de type « Win for Life » dans un magasin.

Bien lui en a pris puisque dès le premier billet, la bonne nouvelle. « Regarde ça ! Regarde ça ! », a-t-elle immédiatement crié à sa sœur et son mari. Un ticket gagnant qui lui a permis d’empocher 52.000$ (soit un peu plus de 47.000 euros). Du moins pour cette année. Car elle et son mari recevront désormais cette coquette somme annuellement.