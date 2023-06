Averses, orages, grêle… Le mauvais temps arrive sur la Belgique: voici où et quand la zone orageuse va frapper le pays!

Car en soirée, et durant la nuit de dimanche à lundi, le ciel sera changeant et le risque d’averses orageuses concernera l’ensemble des régions. Des rafales et de la grêle ne seront pas exclues sous un orage ! Vous l’aurez compris, une grande majorité du pays pourra profiter un peu plus longtemps de la chaleur mais une fois l’après-midi passée, tous les Belges devraient être logés à la même enseigne.

Dimanche , le soleil sera d’abord présent tout comme les voiles d’altitude. Ensuite, la nébulosité et le risque de quelques averses (orageuses) augmenteront depuis le sud-ouest. En beaucoup d’endroits, le temps restera toutefois sec. Les maxima se situeront entre 25 ou 26 degrés au littoral ainsi qu’en Hautes-Fagnes et 31 degrés en Campine. Le vent sera faible à modéré de direction variable ou de secteur sud-est virant au sud.

En soirée et durant la nuit de dimanche à lundi, le ciel sera changeant et le risque d’averses orageuses concernera l’ensemble des régions. Des rafales et de la grêle ne seront pas exclues sous un orage. Les minima varieront de 15 à 20 degrés, sous un vent faible à modéré de sud à sud-ouest.

Lundi, le ciel sera partagé entre éclaircies, nombreux nuages d’altitude et nuages cumuliformes. Seules quelques ondées localisées pourront se manifester en journée. En soirée et la nuit suivante, des averses plus marquées et par endroits accompagnées d’orages pourront nous parvenir par la France. Les maxima seront compris entre 22 degrés à la mer et 28 degrés en Campine, sous un vent faible à modéré d’ouest à sud-ouest. En fin d’après-midi, le vent s’orientera au nord-ouest sur l’ouest et le nord-ouest du pays et deviendra faible de direction variable ailleurs.

Mardi, le temps sera instable avec des averses de plus en plus nombreuses au fil des heures. Elles gagneront également en intensité et s’accompagneront d’orages. Les maxima oscilleront entre 22 degrés à la mer et 28 degrés en Campine. Le vent sera dans l’ensemble faible de secteur sud. Au littoral, il deviendra rapidement modéré de nord à nord-est.