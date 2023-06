Deux accidents ce samedi après-midi sur les routes namuroises, à Jemeppe et à Suarlée

Ce samedi après-midi, un accident s’est déroulé à Jemeppe-sur-Sambre. Un motard n’a malheureusement pas pu éviter une voiture qui a tourné brusquement vers le chemin de la Botte, comme l’expliquent nos confrères de L’Avenir. Il a été envoyé dans un talus. Une ambulance des pompiers de la zone Val de Sambre a emporté le motard à l’hôpital.

Un autre accident s’est produit durant l’après-midi, peu après 16h, à Suarlée (Namur), sur la chaussée de Louvain-la-Neuve. Le conducteur d’une voiture a perdu le contrôle de son véhicule et a terminé sa course contre un poteau d’éclairage, selon L’Avenir. Les pompiers et le Smur sont intervenus. La victime a été conduite à l’hôpital également.