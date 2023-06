Et si vous deveniez… mécanicien sur les F16 de l’armée, à la base de Florennes?

Et parmi les emplois proposés, certains sortent quelque peu du commun. Comme les profils recherchés par l’entreprise Patria-BEC, basée à Herstal, qui recherche notamment des profils pour la base militaire aérienne de Florennes, notamment des mécaniciens et techniciens pour travailler sur les moteurs de F16.

Sur la base de Florennes

« Patria-BEC à Herstal réalise la maintenance et la réparation de moteurs militaires F100 qui équipent les avions de chasse F15 & F16 du motoriste Pratt & Whitney depuis les années 70 à Herstal. Les moteurs militaires P&W équipent les avions de pointe de 23 forces aériennes », introduit Anne-Christine Dengis, responsable des ressources humaines de la société. « Depuis août 2020, Patria-BEC a développé un partenariat fort avec la Défense belge et met à disposition du personnel de Patria sur les bases aériennes de Florennes et de Kleine Brogel. Nous sommes toujours à la recherche de techniciens passionnés d’aéronautique militaire et justement nous recrutons actuellement du personnel pour la base aérienne de Florennes. »

Les profils recherchés ? Des mécaniciens moteurs et des techniciens pour le bureau technique qui seront en charge de la définition des travaux pour les mécaniciens. « Ce sont des métiers assez attractifs. Et généralement les personnes intéressées par ceux-ci sont, à la base, passionnées par le domaine militaire qui n’ont, pour une raison ou une autre, pas eu l’occasion par le passé de faire carrière dans celui-ci. »

Formation offerte

Faut-il des prérequis spécifiques pour postuler ? Pas forcément. Si ce n’est qu’il faut évidemment être mécanicien. « Une expérience précédente dans un environnement aéronautique est évidemment un atout mais nous recherchons surtout du personnel passionné par la fine mécanique, minutieux et qui a conscience de la prise de responsabilité lorsqu’on réalise des opérations sur un moteur aéronautique. Par ailleurs, l’anglais technique est indispensable car nous travaillons sur base des manuels techniques du constructeur américain P&W »

Par contre, l’entreprise offre une formation sur mesure à la technicité du moteur F100 pour avoir accès à ces deux métiers.