Voici les axes de Bruxelles qui seront fermés au trafic ce dimanche matin pour le BXL Tour

Le départ de la course sera donné par Eddy Merckx, place des Palais, tandis que l’arrivée est jugée au pied de l’Atomium.

Le boulevard du Centenaire, entre la place de Belgique et le square de l’Atomium, est fermé dans les deux sens depuis ce samedi à 10h et le restera jusqu’au dimanche soir à à 22h. Idem pour la place des Palais, fermée depuis 14h ce samedi et qui le restera jusqu’à ce dimanche à 14h.