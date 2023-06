Grosse erreur lors de Belgique-Autriche? L’image qui montrerait que les Autrichiens n’auraient pas dû mener au score…

Après une entame de match prometteuse face à l’Autriche, avec un Jeremy Doku et un Dodi Lukebakio particulièrement remuants le long de leur ligne, le stade Roi Baudouin a connu un fameux coup de clim’. Alors que les Autrichiens bénéficiaient d’un corner (vivement contesté par Dendoncker et Courtois, cela dit), Yannick Carrasco oubliait complètement son adversaire, Michael Gregoritsch. Esseulé au deuxième poteau, ce dernier plaçait un plat du pied assez timide qui semblait filer tout droit dans les bras de Thibaut Courtois. Mais c’était sans compter l’intervention maladroite d’Orel Mangala qui, d’une aile de pigeon, trompait son dernier rempart et envoyait le cuir chatouiller les filets. Résultat : les Diables étaient menés après seulement vingt petites minutes de jeu, sur l’une des premières occasions autrichiennes…

Sauf que, quand on y regarde de plus près, ce but autrichien est survenu après… une grossière erreur d’arbitrage ! En effet, Leander Dendoncker et Thibaut Courtois avaient raison : il n’y avait pas corner. Sur les ralentis fournis par la RTBF, on voit clairement que Gregoritsch retouche le ballon après le joueur d’Aston Villa. Il y aurait donc dû avoir un coup de pied de but, et pas un corner…