Jérémy Doku après le partage de la Belgique contre l’Autriche: «Je dois mieux faire au niveau de la dernière passe»

La Belgique a été tenue en échec 1-1 par l’Autriche lors de la 3e journée du groupe F des qualifications pour l’Euro 2024, samedi à Bruxelles. Jeremy Doku très actif sur son couloir, est revenu sur ce partage qu’il trouve mitigé. Il explique ainsi au micro de la RTBF : « Je pense qu’on a bien joué, ils marquent un but très tôt dans le match. On doit courir derrière le score, je pense qu’on a eu les occasions pour revenir et mettre le deuxième but. »

Et d’ajouter à propos de son jeu : « J’ai couru beaucoup, j’ai fait quelques actions mais j’aurais pu mieux faire au niveau de la dernière passe. Ou mes choix. Si j’améliore ça pour le prochain match, on mettra plus de buts. »