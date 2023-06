Mis à l’honneur au stade Roi Baudouin, Eden Hazard laisse planer le doute concernant son avenir: «Honnêtement, je ne sais pas encore...»

La fédération avait promis un adieu endiablé à Eden Hazard, mis à l’honneur après avoir pris sa retraite internationale à l’issue de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Venu assister au match de ses anciens coéquipiers avec sa famille, l’ancien numéro 10 a défilé dans une voiture décapotable sur la piste d’athlétisme autour du terrain pour permettre à ses supporters de lui offrir une sortie à la hauteur de sa carrière.

Après la rencontre, l’ancien capitaine de notre sélection nationale a également été mis à l’honneur par les Diables rouges. Le Brainois a reçu un trophée et un bouquet de fleurs, et il a pu s’exprimer face aux supporters. Avant de s’exprimer au micro de la RTBF, entouré de Benjamin Deceuninck, Frédéric Waseige, Swann Borselino et Marc Wilmots. « Je commence ma nouvelle vie de consultant », a-t-il lancé d’entrée de jeu, visiblement très heureux d’être là. « Bien sûr, ça fait plaisir d’avoir un tel hommage, c’est beaucoup d’émotions. Et puis, ça montre aussi que j’ai fait pas mal de bonnes choses dans ma carrière. Cette soirée, ce n’est que du bonheur. Il manquait juste les trois points... »