Émilie Vansteenkiste, miss Belgique, en voyage humanitaire au Cambodge: «J’ai eu le cœur brisé en voyant les conditions de vie de ces gens»

Afin de les aider, le comité Miss Belgique a décidé de soutenir l’éducation des enfants. « Nous avons construit une école, avec l’objectif d’apprendre l’anglais aux enfants. Pour Sinthay (NDLR : le relais sur place) et le docteur, l’enseignement est la seule manière de sortir de la pauvreté. On a construit le Guesthouse pour héberger les personnes qui viennent visiter ou aider, comme des stagiaires dans le domaine médical et de l’éducation. On a également loué un bâtiment à Phnom Srok pendant trois ans pour les enfants qui vont dans le secondaire après quoi nous avons construit une école secondaire avec un internat. Et, pendant la crise sanitaire, une nouvelle école a été construite dans le village de Rong Vean pour avoir plus de place et plus de cours, surtout d’anglais », note encore la Miss.