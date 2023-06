Pour son «anniversaire» Charles III renoue avec la parade à cheval

Alors qu’il aura 75 ans le 14 novembre prochain, Charles III a célébré officiellement son premier anniversaire en tant que roi (lire ci-dessous) ce samedi à Londres. Revêtu d’habits militaires, il a quitté en milieu de matinée le palais de Buckingham à cheval. Sa mère Elizabeth n’était plus apparue en selle depuis 1986 lors de cet événement emblématique de la royauté britannique. Le souverain précédait son frère Edward, sa sœur Anne et l’héritier du trône, William. Tous les trois étaient également à cheval. La reine Camilla, vêtue d’un ensemble rouge d’inspiration militaire, la princesse Kate, tout en vert, et ses trois enfants suivaient en carrosse.

Via l’avenue du Mall, Charles III a rejoint la place Horse Guards Parades pour y inspecter les troupes avant de rejoindre en procession le palais où les différents régiments ont salué le monarque, toujours à cheval, en passant de vant les grilles. Quelque 1.400 soldats, dont le premier bataillon des Welsh Guards mis à l’honneur cette année, ainsi que 400 musiciens et 200 chevaux ont participé à cette cérémonie télévisée.