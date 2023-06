Le mauvais temps débarque en Belgique: de la pluie et des orages annoncés

Ce dimanche, une petite dépression orageuse se formera sur le sud-ouest de la France et se déplacera vers le nord-est avec des orages localement violents qui se manifesteront déjà le matin sur le nord de la France et déborderont vers midi sur le sud-ouest de notre pays.

Nous aurons donc encore quelques éclaircies en début de journée mais l’atmosphère deviendra très lourde et des pluies ou orages se feront entendre vers midi du côté du Hainaut et de la province de Namur. L’après-midi le ciel deviendra chaotique avec des développements orageux dans les régions allant des Flandres au Hainaut et au Namurois se propageant en soirée à tout le pays avec localement beaucoup de pluie en peu de temps, des chutes de grêle et de violentes rafales de vent. Avant l’arrivée des orages, les températures afficheront encore 26 à 30º pour revenir en soirée entre 19 et 24º.