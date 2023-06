Boris Johnson a publié sa première chronique dans le Daily Mail: «Le médicament miracle n’a pas fonctionné pour moi»

Une semaine après l’annonce de la démission de Johnson de son mandat de député et au lendemain d’un rapport parlementaire le reconnaissant coupable d’avoir menti au Parlement, le Daily Mail avait affirmé vendredi avoir recruté un mystérieux « nouvel éditorialiste érudit », dont les propos seront attendus « à Westminster et dans le monde entier ». Le journal confirmait ensuite qu’il s’agit bien de l’ex-Premier, qui publiera un éditorial tous les samedis dans ses colonnes.

Dans une vidéo publiée sur le site du journal, Johnson promettait : « Je dirai exactement ce que je pense… », prévoyant de parler de politique « aussi peu que possible ». Pour sa première, c’est de surpoids dont il parle. « Le médicament miracle dont j’espérais qu’il mettrait fin à mes raids de 23h30 dans le réfrigérateur à la recherche de cheddar et de chorizo n’a pas fonctionné pour moi. Mais je reste persuadé qu’il pourrait changer la vie de millions de personnes ».

Boris Johnson avouant avoir, sur les conseils de membres de son cabinet ayant perdu du poids, essayé un coupe-faim qui n’a pas engendré les résultats espérés sur lui. Une chronique, non sans une pointe d’humour bien britannique, qui dénonce toutefois le sérieux problème de surpoids que connaissent de nombreux Britanniques, et plus particulièrement chez les plus jeunes.