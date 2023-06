«Élémentaire»: Pixar revient avec une fable sur l’immigration

Le film, sorti vendredi aux États-Unis et le 21 juin en Belgique, se déroule dans la ville d’Élément City, où les habitants sont constitués soit d’eau, de terre, de feu ou d’air. Chacun doit apprendre à vivre en bon voisinage avec les autres éléments, malgré leurs différences parfois… explosives. L’histoire suit la romance à haut risque entre Flam, l’ardente fille d’un immigré dur à la tâche, et Flack, le fils plus indolent d’une riche famille hydraulique. Tandis que leur romance est mise à l’épreuve par le leitmotiv de la ville ; « les éléments ne se mélangent pas » ; le film se veut une métaphore sur la question du racisme, des préjugés, et de l’assimilation.

Pour l’actrice Leah Lewis, qui prête sa voix à Flam dans la version anglaise du film, le fait que « leurs propres vies (soient) en jeu si Flack et Flam se rapprochent… c’est comme Roméo et Juliette. Ce film parle beaucoup de loyauté familiale, d’identité culturelle, et du fait de tomber amoureux pour la première fois ».

« Visionnaire » Leah Lewis, comme beaucoup d’autres personnes impliquées dans « Élémentaire », a un lien particulier avec l’immigration. L’actrice a été adoptée bébé d’un orphelinat de Shanghai par des parents américains.

Mamoudou Athie, le Flack de la version anglaise, est né en Mauritanie et a obtenu la citoyenneté américaine il y a un peu plus d’un an, tandis que Ronnie del Carmen, qui incarne Brul Lumen, le père de Flam, a émigré des Philippines. Plusieurs vedettes du film ont noté à quel point ses thèmes étaient dans l’air du temps, au moment où l’immigration domine les débats aux États-Unis comme ailleurs. Le message du film est « très visionnaire pour l’époque dans laquelle nous vivons », estime ainsi la comédienne Wendi McLendon-Covey, qui incarne Gale, un nuage violet. « Élémentaire » arrive également à un moment critique pour Pixar. Le studio, derrière certains des plus grands films d’animation comme « Toy Story », « Le monde de Némo » ou « Là-Haut », connaît une traversée du désert relative depuis quelques années. « En avant », son dernier film original (non tiré d’une franchise) à sortir sur grand écran en 2020, a rapidement disparu des salles obscures en raison de l’arrivée de la pandémie de Covid-19. Depuis, ses films suivants ont directement atterri sur la plateforme de streaming Disney+.