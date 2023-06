Le Baudet’stival approche à grands pas à Bertrix! «On a voulu changer un petit peu cette année»

Le Baudet’stival revient cette année pour sa dixième année. On pourra notamment y voir Gims, Dadju, Kyo, Naps, M. Pokora et bien d’autres. L’affiche reste caractéristique au festival en étant familiale, mais note tout de même quelques changements. « On a voulu changer un petit peu cette année. Les jeunes nous disaient que l’affiche ne correspondait des fois pas à leurs attentes. On a donc voulu faire un jour plus urbain, mais Gims et Dadju reste assez familial. On répond à un public éclectique, c’est comme ça qu’on a fait l’affiche du week-end », explique Mathieu Rossignol, bourgmestre de Bertrix et fondateur du Baudet’stival.

Un festival familial avant tout Pour les 10 ans du Baudet’stival, l’esprit se veut à la fête. Le festival aura lieu comme à son habitude sur la place des Trois-Fers de Bertrix, la scène principale se trouvant près de l’église et la scène secondaire près du Centre Culturel. « Les premiers groupes du vendredi et du samedi feront partie du « tremplin ». Six groupes ont déposé leur candidature et joueront sur cette scène. Le gagnant pourra jouer dimanche en ouverture sur la scène principale ! », explique Mathieu Rossignol.

À la création du festival, Mathieu Rossignol ne savait pas s’il serait encore là 10 ans plus tard. « On est fiers d’avoir pu proposer autant d’artistes de qualité ces dernières années », confie le fondateur. « L’année passée, on a perdu de l’argent. On a donc dû recalculer nos coûts cette année en réduisant un peu le budget artistique. Malgré cela l’affiche correspond tout de même à sa valeur de festival familial où la sécurité prime » poursuit-il.