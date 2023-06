Tour de Belgique: Van der Poel sans rival à Durbuy

En dominant de la tête et de ses très larges épaules ce Tour de Belgique, Mathieu van der Poel a obtenu ce qu’il était venu chercher : une victoire mais surtout le plein de confiance pour le Tour de France. Car le Néerlandais est un gourmet malgré son cyclisme très vorace. Il ne s’agissait, samedi, jour d’anniversaire de son paternel Adrie, « que » de sa troisième victoire de la saison après… Milan-Sanremo et Paris-Roubaix. L’étape-reine du Tour de Belgique, organisée comme l’année dernière autour de Durbuy, n’était pas un monument mais le champion des Pays-Bas l’a abordée comme une classique, domaine dans lequel il excelle.

Van der Poel a fait du van der Poel, comme Evenepoel en Suisse. Une fois l’écrémage opéré au gré des bosses courtes mais sévères qui se dessinaient dans la Famenne luxembourgeoise, le champion des Pays-Bas est sorti à 36 bornes de l’arrivée, tout seul, dans la côte de Petite Somme et personne ne l’a revu malgré la poursuite organisée par les Soudal-Quick Step Pedersen et Lampaert. « Je n’avais pas forcément l’intention de partir d’aussi loin », assura celui qui avait tout de même déclenché la première attaque de ce Tour de Belgique à 90 bornes de l’arrivée lors de la première étape. « Mais devant, cela devenait de plus en plus compliqué de contrôler la course avec mon équipe, il fallait faire quelque chose, j’ai donc décidé de prendre les devants, d’autant que tout le monde était à la limite. »

L’écart grimpa rapidement vers le seuil des 30 secondes, il redescendit à 14 sous l’impulsion de la concurrence, mais comme à son habitude, Van der Poel ne se retourna jamais, empruntant des trajectoires au millimètre dans le plus pur style du cyclo-cross dont il est le plus bel ambassadeur.

« J’aurais peut-être pu attendre le sprint de la côte finale (le Mur de Durbuy) mais c’est toujours beau de gagner en solitaire. Je suis prêt pour le Tour de France et je n’ai pas peur de l’altitude, car je sors d’un stage à La Plagne où tout s’est bien passé. »

Nys en évidence

Derrière l’inaccessible Mathieu, Thibau Nys, désigné parmi les favoris du classement final mais victime d’une terrible défaillance lors de la première étape après un coup de chaud, s’est consolé avec une magnifique deuxième place au terme de l’étape qu’il avait cochée. « Je suis définitivement convaincu que je préfère une Flèche wallonne à une course de pavés », a expliqué le fils de Sven, consultant pour sa part au micro de Sporza.