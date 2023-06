Tour de Suisse: le magnifique hommage de Remco Evenepoel à Gino Mäder

Comment poursuivre la course cycliste dans ce contexte de deuil ? La question fut posée aux coureurs par leurs directions sportives respectives. Chez Groupama, par exemple, certains n’ont pas voulu prendre le départ. Et après Bahrein, qui avait annoncé son retrait dès vendredi soir, les formations Tudor et Intermarché ont choisi de faire de même. Chez les autres, c’était au cas par cas, comme dans le camp de Soudal-Quick Step. En tout, 37 coureurs ne prirent pas le départ de l’avant-dernière étape, dont le Namurois Sylvain Moniquet, malade. Vendredi, Remco Evenepoel avait rencontré la maman de Gino Mäder en l’assurant de son réconfort. Un geste qui en précéda un autre, 24 heures plus tard. « Nous avons choisi de prendre le départ par respect pour la famille et l’équipe de Gino, qui voulaient que nous continuions », assura le champion du monde, informé depuis la veille, tard dans la soirée que la course reprendrait ses droits. « Si sa famille et son équipe avaient décidé d’arrêter cette course, nous aurions tous respecté cela. Nous avons tous beaucoup gambergé. Qu’est-ce qui aurait pu empêcher ce crash ? Il va falloir un certain temps pour digérer. Je ne peux pas imaginer ce que ressent la famille de Gino. Moi qui me suis retiré du Giro à cause du Covid, ce n’est rien par rapport à ce qui s’est passé ici. Moi, je suis sur le vélo, Gino, lui, ne pourra plus jamais en faire. »

Les coureurs, en concertation avec l’organisation et les commissaires, ont convenu de neutraliser les temps à 25 kilomètres de l’arrivée. « Tout le monde voulait juste que cette course se termine de la manière la plus sûre possible. Seul le chrono sera une vraie course. »

Sauf que le maillot arc-en-ciel, en se détachant d’un petit groupe notamment composé de Wout van Aert à 17 bornes de l’arrivée, a décidé de rendre hommage à sa manière au coureur suisse. Un démarrage « à la Remco » dans un faux-plat montant et personne ne le revit jusqu’à la ligne d’arrivée où il célébra avec beaucoup de solennité, un doigt vers le ciel, une main sur le cœur, une victoire forcément dédiée à son collègue. Et pour ne rien gâcher, c’est Wout van Aert, un peu plus tard, qui vint régler le groupe des poursuivants au sprint. Les deux favoris des championnats de Belgique du chrono, jeudi à Herzele, ont été décisifs dans le final.

« En principe, une fois le seuil des 25 derniers kilomètres franchis, nous avions décidé de jouer le sprint pour Tim Merlier », raconta encore Evenepoel. « Mais devant, cela roulait fort. La dernière bosse a été gravie à un train soutenu, notamment par l’équipe de Wout van Aert. Merlier et Van Lerberghe, qui devait emmener le sprint de Tim, m’ont rapidement indiqué qu’ils étaient cuits et que je joue ma chance. » Le démarrage dans le plus pur style Evenepoel laissa l’opposition, pourtant organisée, dans l’embarras. « C’était le plus bel hommage que je pouvais rendre à Gino Mäder », ajouta-t-il au micro d’Eurosport. « Je voulais que cela soit beau. Les 15 derniers kilomètres n’étaient pas simples, en montée puis en descente, rarement sur le plat. À la fin, j’ai eu le temps de savourer et d’exprimer mes émotions. Je voulais gagner pour Gino. » Dimanche, c’est la montre qui parlera puisque le Tour de Suisse se conclut par un contre-la-montre de 26 kilomètres entre Saint-Gall et Abtwill. Avec 46 secondes de retard sur le maillot jaune Skjelmose, Evenepoel ne peut rien s’interdire compte tenu de ses qualités phénoménales dans cet exercice. « Je donnerai tout pour la victoire d’étape. Après, on verra pour le classement. Je suis satisfait de m’améliorer chaque jour après ma maladie et la déception du Giro. La victoire au général du Tour de Suisse, ce sera cependant très compliqué. »