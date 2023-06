Gagner pour s’assurerla 1re place

La mission est simple pour les Belgian Cats ce dimanche dès 14h15 face à l’Italie : la victoire pour se qualifier directement pour les quarts de finale de l’Euro. Plus que bien embarquée après ses succès face au pays co-organisateur, Israël (108-59), et la République tchèque (84-41) dans ses deux premiers matches de poule, notre équipe féminine de basket-ball doit finir le travail face à l’adversaire en principe le plus coriace de son groupe, l’Italie (FIBA 14), afin de s’éviter un match de barrage pour l’accès à la suite de la compétition. Avec quatre points, soit un de plus que les Italiennes et les Tchèques, les Belges sont sur la bonne voie. Un succès ou un revers de moins de 23 points couplé à un succès tchèque face à Israël serait suffisant pour acter la première place. « Pour la garantir, il faut gagner pour ne pas être dépendant du match suivant. On ne fera aucun calcul », assure le sélectionneur des Cats Rachid Meziane. « On veut gagner pour accumuler de la confiance, aller directement en quarts et bénéficier d’un jour de repos en plus. »

La Belgique aurait en effet trois jours, transfert compris, avant de jouer un quart jeudi en Slovénie, l’autre pays organisateur de cet Euro.