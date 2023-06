Doku et Lukebakio, les nouvelles armes des Diables rouges

L’absence de Kevin De Bruyne, conjuguée à celle définitive d’Eden Hazard, dont l’ombre planait samedi sur le stade Roi Baudouin, n’affaiblit pas seulement l’équipe nationale. Elle force aussi les Diables rouges à réinventer leur jeu. Domenico Tedesco sait que lorsqu’il ne peut plus compter sur le leadership technique du Cityzen, il ne peut pas le remplacer d’un claquement de doigts, comme il a tenté de le faire avec le pauvre Yannick Carrasco. Le joueur de l’Atlético Madrid pensait pouvoir profiter des adieux d’Eden pour retrouver sa place sur l’aile, mais Jérémy Doku lui est passé devant contre l’Autriche. Dommage, car sur ces ailes se trouve certainement l’avenir de Diables rouges qui, grâce à la jugeote de leur nouveau sélectionneur, espèrent ne pas tomber dans le stéréotype.

Doku à gauche, Lukebakio à droite, la Belgique a tout de même forcé, là, et épongé les qualités de ses ailiers face à une équipe autrichienne parfaitement regroupée dès qu’elle a réussi à ouvrir le score. Déroutant, le futur ex-joueur du Hertha Berlin n’a cessé de faire vaciller Wöber et aurait même dû inscrire son premier but sous le treillis national, après avoir laissé la malice de côté et « oublié » un penalty qui lui aurait été accordé s’il s’était écroulé dans la surface. Souvent, il a cherché la tête et les pieds de Romelu Lukaku, sans réussite avant d’être finalement récompensé : une passe tranchante qui a cassé deux lignes autrichiennes, du pied gauche, et le meilleur buteur de l’Histoire de la sélection (73 buts) a fait le reste. Premier remplacé du match, Dodi a reçu l’ovation d’un public qu’il commence tout doucement à se mettre dans la poche.