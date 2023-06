L’élan à moitié brisé des Diables, qui ont perdu une belle occasion de faire le break dans la course à l’Euro

Devant un stade national très joliment relooké et garni d’un peu plus de 42.000 spectateurs, les Diables ont été menés pour la première fois sous l’ère Tedesco, avant de rétablir l’égalité par l’inévitable Lukaku. Pour un résultat mi-figue, mi-raisin mais qui, dans le cours des événements, ne doit pas être considéré comme une catastrophe. 1 Le système n’a pas pallié l’absence de De Bruyne

Comme on pouvait s’y attendre, le sélectionneur a tenté de compenser l’absence du nouveau capitaine des Diables en s’appuyant sur le nombre plutôt que sur l’individu. Numériquement, le retour aux affaires de Doku après une longue indisponibilité en équipe nationale avait repoussé Carrasco dans l’axe, en soutien de Lukaku. Une manière de rentrer un maximum de joueurs en forme au chausse-pied mais sans que le schéma en 4-2-3-1 en possession (avec une variante en 4-1-4-1) ne mette réellement le bloc autrichien en difficulté. Et pour cause, l’axe de l’entrejeu péchait à la fois par manque d’initiative pour venir faire chercher les ballons, Tielemans en tête, mais aussi par manque de volume, Mangala étant loin de pouvoir compenser l’abattage habituel d’Onana, l’autre grand absent de ce double rendez-vous de juin.

Dans ces conditions, difficile de prendre le jeu à son compte autrement qu’en sautant la ligne médiane, du moins autrement que sur des flancs où Lukebakio tentait tout ce qui était possible et où Doku se montrait certes généreux mais sans trouver un horizon suffisamment dégagé pour trouver Lukaku en pointe. Quant à Carrasco, l’initiative de le placer en soutien du colosse de l’Inter s’est révélée être la fausse bonne idée du jour. Sans que l’on puisse jeter la pierre à ce vrai et pur joueur de couloir, il était évident que sa perte de repères complète allait à un moment se révéler préjudiciable dans l’impact direct sur la défense adverse, dans un fauteuil pour contrôler les opérations et faire repartir ses médians sans se poser de questions.

Le passage par les ailes, point fort sur papier, a eu d’autant moins l’effet escompté que l’axe n’a pas du tout répondu aux attentes. Cela peut paraître paradoxal, compte tenu notamment de l’entrain de Lukebakio et de Doku, puis de Bakayoko et Trésor, pour faire bouger les lignes autrichiennes, mais c’est pourtant l’exact reflet de ce que fut ce Belgique-Autriche au dénouement inattendu au départ de la journée d’hier. 2 Mangala, premier but en sélection…contre son camp ! Et ce qui devait arriver, arriva. Sur la première phase arrêtée exploitable de l’Autriche, à savoir un interminable corner venu de la droite entre le 2e et le… 3e poteau, une reprise destinée à filer droit dans les gants de Courtois fut détournée par Mangala, auteur d’un mauvais réflexe sous forme d’un sauvetage raté en aile de pigeon. Gregoritsch n’en croyait pas ses yeux : son ballon avait bel et bien achevé sa course, de manière détournée, au fond des filets belges. Le milieu défensif de Nottingham Forest pouvait se prendre la tête dans les mains : il venait de placer son équipe dans de sales draps. 3 Lukaku, clap 73e Puisqu’il n’en restait qu’un, ce serait celui-là. Tant de fois à la finition des séquences où la génération dorée dominait son adversaire de la tête et des épaules, il était normal que « Big Rom », dernier des dinosaures ou presque, sonne le tocsin de la révolte. Alors qu’à l’heure de jeu, on ne voyait pas très bien comment la Belgique allait s’en sortir avec un dispositif qui n’avait pas varié d’un iota. Et pourtant, à l’issue d’une semaine particulièrement chargée en matière d’ascenseur émotionnel, le capitaine du jour (il portait le brassard pour la deuxième fois de sa carrière au départ d’une rencontre en sélection) a mis toute sa rage dans la première vraie frappe susceptible de partir de son pied gauche. Plein axe à l’entrée du rectangle, il offrit une égalisation (avec un 73e but en équipe nationale) qui fit revivre un stade Roi Baudouin tellement désenchanté qu’il mesura même trop chichement ses applaudissements à l’adresse d’Eden Hazard lors de son tour d’honneur en décapotable à la mi-temps.