Les orages vont frapper la Belgique ce dimanche: le pays en alerte, l’IRM met en garde

Lundi

Lundi, le ciel sera partagé entre éclaircies, nuages d’altitude et nuages cumuliformes. Seules quelques ondées localisées pourront se manifester en journée. En soirée et la nuit suivante, des averses plus marquées et par endroits accompagnées d’orages devraient arriver par la France. Les maxima seront compris entre 22°C à la mer et 28°C en Campine, sous un vent faible à modéré d’ouest à sud-ouest. En fin d’après midi, le vent s’orientera au nord-ouest sur l’ouest et le nord-ouest du pays et deviendra faible de direction variable ailleurs.