Euro de basket féminin: voici comment suivre le match des Belgian Cats contre l’Italie (vidéo)

Les Belges ont cartonné lors de leurs deux premières rencontres (108-59 face à Israël chez lui et 84-41 contre la République tchèque) avec déjà Emma Meesseman en mode MVP, meilleure évaluation du tournoi et Julie Allemand, meilleure passeuse actuellement.

La Belgique aborde face à l’Italie en début d’après-midi (14h15) son 3e et dernier match de poule de l’Euro de basket féminin à Tel Aviv. Les Belgian Cats veulent confirmer leur excellente entrée en matière et la première place de leur groupe, synonyme de quarts de finale jeudi à Ljubljana (Slovénie) où se joue la phase finale.

Le premier de chacun des quatre groupes rejoint directement les quarts de finale. Le 2e et 3e du groupe B, celui de la Belgique, croisent avec le 3e et 2e de la poule A (Espagne, Lettonie, Monténégro et Grèce tous à une victoire et une défaite) en barrage pour rejoindre le top 8.