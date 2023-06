Etalle : une voiture sur le flanc après avoir percuté trois autres véhicules

Dimanche vers 3h40, les pompiers d’Etalle ainsi qu’un officier de la zone de secours de la province de Luxembourg ont été dépêchés dans la commune d’Etalle pour un accident de circulation, rue de Sivry. A leur arrivée sur place, une voiture, seule en cause, gisait sur le flanc au milieu de la rue après avoir percuté trois véhicules en stationnement et un mur. Une personne était coincée à l’intérieur du véhicule. Les pompiers ont rapidement procédé à son extraction. Le SMUR d’Arlon et des ambulanciers d’Etalle se sont occupés de la victime par la suite. La police de Gaume est également descendue sur place pour effectuer les constats d’usage.