Budget participatif de Chaudfontaine: votez pour le projet que vous souhaitez voir se réaliser

Une fois cette étape terminée, les différents projets ont été analysés dans le courant du mois de mai. En ce mois de juin, c’est donc la troisième étape qui s’engage et non des moindres. En effet, cet à présent aux Calidifontains de donner leur avis.

De 12 juin au 31 août, les citoyens sont invités à voter pour leur projet coup de cœur via le site internet jeparticipe.chaudfontaine.ne . Au total, six projets sont en compétition.

Le premier projet concerne la création d’une forêt, jardin didactique. Ce projet consiste à créer un endroit de rencontre agréable afin de sensibiliser aux enjeux de la dégradation de la biodiversité. Le budget souhaité pour ce projet est de 5000 €. Le deuxième projet est porté par le collectif des familles de résidents en maison de repos. Ils souhaitent la mise en place de groupes de soutien et d’entraide, d’un agenda avec des événements participatifs etc. Le budget demandé est de 18 300 €. Le Comité Long Pré ASBL a soumis le projet de décorer deux cabines électriques Résa à l’aide d’une peinture collective. Le budget souhaité est de 8000 €. Un autre projet consiste en le réaménagement et la sécurisation d’un espace partagé au Square de Ninane avec la mise en place de tables de ping pong, goal de foot, table de pique-nique, espace nature, etc. Le montant demandé pour ce projet est de 10 000 €. Le cinquième projet concerne la création d’un jardin imaginaire avec des activités créatives accessibles à tous (contes, lectures, musique, spectacles, etc.). Le budget est de 19 200 €. Enfin, le sixième projet s’intitule « Grandchampté 2 ». Il consiste en l’aménagement dans le quartier des Grands Champs de deux terrains de pétanque pour 7150 €.