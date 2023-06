«Le plus blagueur», «le plus compétitif»…: Emmanuelle Berne et Candice Pascal nous font des confidences sur leurs camarades de «Danse avec les stars» (vidéo)

Le petit écran est mis à l’honneur depuis ce vendredi 16 juin, à Monaco, où se déroulera le Festival de Télévision de Monte-Carlo jusqu’au mardi 20 juin. Nous étions présents lors de la cérémonie d’ouverture qui était l’occasion pour le prince Albert II de rendre hommage à son père, à qui est dédiée cette 62e édition. « Cette année est particulièrement spéciale pour moi, pour ma famille et pour les habitants de Monaco, puisque 2023 marque la célébration du centenaire de la naissance de mon père, le prince Rainier III. (…) En créant le Festival de Télévision de Monte-Carlo en 1961, il a voulu honorer les hommes et femmes exceptionnels qui ont jeté de véritables ponts culturels entre les pays du monde entier. » a-t-il déclaré pendant son traditionnel discours.

Quelques minutes plus tôt, sur le tapis rouge, l’ambiance était moins solennelle, l’occasion pour nous de retrouver certaines de nos personnalités télé préférées. Nous avons notamment croisé l’équipe de « Danse avec les stars », et en avons profité pour interroger Emmanuelle Berne et Candice Pascal sur leurs petits camarades danseurs. « Qui est le plus blagueur ? », « le plus gourmand ? », « le plus jaloux ? », etc. Découvrez leurs réponses dans la vidéo ci-dessus !