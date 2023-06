Train immobilisé et conducteur blessé à Forchies-la-Marche: un objet est tombé sur le pare-brise et l’a brisé

La circulation sur la ligne Charleroi-Central – La Louvière-Sud est entièrement à l’arrêt depuis 8h du matin ce dimanche. Et pour cause, au moment du passage sous le pont de la rue Moulin à Vent, le train a reçu un objet sur le pare-brise. Le choc a brisé la vitre. Avec la vitesse, l’objet, encore non identifié par Infrabel, a rebondi et touché une caténaire et arraché la ligne électrique.

