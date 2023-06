Un train heurté par une pièce en métal du système électrique à Forchies: la circulation ferroviaire a repris entre La Louvière-Sud et Charleroi-Central

La circulation sur la ligne Charleroi-Central – La Louvière-Sud était entièrement à l’arrêt depuis 8h du matin ce dimanche. Et pour cause, au moment du passage sous le pont de la rue Moulin à Vent, le train a reçu un objet sur le pare-brise. Le choc a brisé la vitre. C’est une pièce de la caténaire, le système d’électrification ferroviaire, qui s’est détachée et a percuté le pare-brise du train.

Le conducteur du train a été blessé lors de cet incident. « Notre accompagnateur lui a directement porté assistance », explique-t-on du côté de la SNCB. « Il a été pris en charge médicalement et emmené en milieu hospitalier Ses jours ne sont pas en danger, mais il présente des coupures au visage et aux jambes provoquées pas les éclats du pare-brise », indique Elisa Roux, porte-parole de la société de chemins de fers belges.

FVH

Lire aussi À 14 et 20 ans, ils braquent une station-essence à Gerpinnes: l’un est rattrapé par une voiture, l’autre se fait piéger… dans un étang!

FVH

La police des chemins de fers ainsi que les pompiers et les services de secours sous les ordres du lieutenant Housse et de l’adjudant Decan sont intervenus sur place. Une dizaine de passagers étaient dans le train au moment de l’impact. Aucun d’entre eux n’a été blessé.

Sur la ligne 112, le train accidenté est resté immobilisé. « Des navettes de trains ont été mises en place entre Saint-Ghislain et La Louvière-Sud et des bus de remplacement assurent les liaisons entre Charleroi-Central et La Louvière-Sud et entre Piéton et Charleroi-Central », indiquait la SNCB, quelques heures après l’accident.