Le directeur de course du Tour de Suisse se défend d’avoir maintenu l’épreuve après le décès de Gino Mäder: «Une des décisions les plus difficiles à prendre»

Le Tour de Suisse (WorldTour) s’est poursuivi samedi après le décès du coureur suisse Gino Mäder, survenu la veille. Malgré les critiques envers la décision, le directeur de la course Olivier Senn a défendu sa position délicate.

« En interne, nous avons bien discuté de tout », a-t-il expliqué après la 7e et avant-dernière étape, remportée en solitaire par le champion du monde Remco Evenepoel. « Il y a eu des avis différents et nous les respectons. Chacun gère cela différemment. Il n’y a pas non plus de bonne décision. Nous espérons que c’est la moins mauvaise ».