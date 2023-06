L’incendie de l’atelier de la boulangerie Moulin à Ecaussinnes a causé d’énormes dégâts: «Impossible de dire si nous allons continuer…»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

L’endroit est mythique. Depuis 1868, on y sert le pain, la tarte et autres délices. Il y a eu les générations Blomart et en 1986 Dominique Moulin a pris la suite, on a toujours cuit le pain sur place.

RD

Ce mercredi 14 juin, en tout début d’après-midi, il fait calme à la boulangerie, l’ouvrier et le stagiaire ont terminé leur travail et ont quitté l’atelier. Dominique est occupé aux paperasses dans son bureau, à l’arrière du commerce. Il constate que la minuterie du micro-ondes s’est éteinte et il entend la batterie de son ordinateur émettre un signal d’une coupure de courant. « Cela arrive de temps en temps, » dit-il.