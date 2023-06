32 jours de sécheresse, des orages imprévisibles, un mois de juin de fou: Luc Trullemans nous dit tout et craint pour jeudi

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

On respire en Belgique. Enfin ! Comme le confirme David Dehenauw de l’IRM, la période de sécheresse s’est terminée ce samedi à Uccle où est situé l’Observatoire Royal Météorologique. « 0,13mm de pluie a été récoltée ». Elle est tombée vers 20h. C’est bien peu mais cela stoppe la série de 32 jours où il n’a pas plus sur l’IRM. Ce n’est donc pas un record puisqu’il est de 36 jours. C’était 31 du mars au 5 mai 2007. On retiendra donc qu’il n’a pas plu sur une bonne partie de la Belgique du 16 mai au 16 juin. Pour ce qui est de la vague de chaleur, elle pourrait s’arrêter ce dimanche si la température maximale de 25 degrés n’est pas atteinte. « Pour affirmer cela, il faudra attendre les températures de cette après-midi à Uccle », poursuit le météorologue.