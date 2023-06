Handball | ViséBM clôture sa saison sur une bonne note avec une prestation solideface àCréteil

Devant un bon millier de spectateurs qui garnissait « l’élispace » de cette commune de l’Oise, les Mosans privés de 3 titulaires (Vancosen, Hadzic et Devisch) ont fourni une belle copie malgré la différence de niveau. « Je suis satisfait de mes joueurs qui ont réalisé un bon match lors de cette très belle organisation. Le manque de rotation nous été préjudiciable » confiait Thomas Cauwenberghs. On notera aussi la bonne entrée en matière du demi-centre Florent Bourget auteur de six buts alors que Romain Destexhe également auteur de six goals était élu MVP de la partie. Notons enfin la performance de Nicolas Plessers au but en 2e période (44% d’arrêts). Visé est donc en vacances et reprendra les entraînements le mardi 24/07.

Les buts visétois (26) : Brixhe 2, Bello 1, Boyon 4, Ranc 2, Massat 2, Bourget 6, Nguema 2, Kieffer 1, Destexhe 6.