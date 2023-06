«Lupin», «The Witcher», «Berlin»: voici les bandes-annonces qu’il ne fallait pas rater lors de TUDUM 2023!

Netflix présentait ses nouveautés et donnait des nouvelles de ses projets en cours, lors de son grand événement, ce samedi soir.

C’est en direct de Sao Paolo, au Brésil, que les fans de Netflix ont retrouvé la nouvelle édition de TUDUM, ce samedi. Pour l’occasion, plusieurs stars de la plateforme avaient fait le déplacement, afin de présenter les différents projets, directement sur la scène brésilienne, mais aussi en livestream dans le monde entier. On a notamment vu Chase Stokes d’« Outer Banks », Maitreyi Ramakrishnan, Jaren Lewison et Darren Barnet de « Mes première fois », India Amarteifio et Corey Mylchreest de « La Reine Charlotte : Un chapitre Bridgerton », ou encore Arnold Schwarzenegger, très emballé depuis le succès de « Fubar ».

Parmi les nombreuses images dévoilées durant près de 3h, nous avons fait une petite sélection des nouveautés les plus intrigantes, et des suites les plus attendues !