Il vole des gels douche dans les magasins du centre de Liège pour financer sa consommation de drogues

Il faut dire que le suspect, qui est domicilié au CPAS de Liège, place Saint-Jacques, est connu de la justice liégeoise pour des vols variés et divers et ce, depuis de nombreuses années.

Entendu sur ces nouveaux faits, le SDF a expliqué qu’il volait des gels douche – et plus généralement des produits d’hygiène, de beauté et des cosmétiques – pour ensuite les revendre à la sauvette et ainsi financer sa consommation de produits stupéfiants.