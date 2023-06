Euro de basket féminin: les Belgian Cats s’imposent face à l’Italie et se qualifient pour les quarts de finale

Emma Meesseman (20 points, 9 rebonds, 5 assists), Julie Vanloo (23 points) et Julie Allemand (11 assists, 6 points) ont pourtant sauvé la mise dans un match compliqué.

Pour la première fois menées dans le tournoi (3-7 et 13-16 à la 6e) avec deux fautes de Kyara Linskens, et deux brèves coupures de courant dans la salle, les Belges se trouvaient devant une situation inédite dans cet Euro et se devaient de réagir. Message reçu par Meesseman (8 pts, 4 assists) pour faire 26-22 (10e).