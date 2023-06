16 potes sauvent le Chapeau Blanc, une institution horeca du centre d’Anderlecht

En janvier dernier, une institution anderlechtoise fondée en 1890 faisait aveu de faillite… Frappée dans un premier temps par la crise sanitaire et dans un second temps par les travaux rue Wayez, le Chapeau Blanc avait été contraint de mettre la clé sous la porte. Pour le plus grand malheur, certes, du patron mais aussi des fidèles du lieu… eux qui appréciaient venir à la brasserie pour le service, la carte, le décor en bois typique, l’ambiance et les nombreuses fêtes et animations qui se déroulaient à l’étage.

Pour ces habitués, il était inimaginable de délaisser les lieux. Seize potes d’Anderlecht, qui connaissent par cœur l’endroit et dont certains étaient présents pour le dernier verre en février, décident aujourd’hui de redonner une seconde vie à la brasserie. Cette bande d’amis s’associe et rassemble ses économies pour proposer un tout nouveau projet à tous les habitants du coin.

Difficile à l’heure actuelle d’évoquer les futurs plats qui seront à la carte de la brasserie. Ce qui est sûr, c’est que le futur Chapeau Blanc sera un lieu où les habitués du midi retrouveront leurs marques et leurs plats du jour préférés. Un lieu où les familles pourront manger et boire un verre, à un prix raisonnable et avec des produits de qualité. Un lieu où boire une bonne bière locale ou un café en terrasse. Un lieu où les associations et événements culturels seront les bienvenus dans la salle de fête à l’étage. « Et les meilleures frites de Bruxelles, promis, ils y travaillent », glisse Camie Tys.

Besoin de renforts

Dans les prochaines semaines, les travaux de modernisation de la brasserie vont commencer. Mais si cette bande de potes est motivée comme jamais, il reste une petite ombre au tableau : l’équipe cherche maintenant celles et ceux qui feront vivre l’établissement, à savoir un ou une gérante ainsi que les équipes de cuisine et de salle.

« Mon ou ma gérante idéale, c’est une personne qui est à la fois très carrée et qui sait bien gérer un restaurant », lance l’un des 16 amis. « On recherche une personne passionnée et qui a des valeurs », explique un autre.

La fine équipe réunie devant l’institution anderlechtoise. - D.R.

Une chose est sûre : malgré le coup de neuf qui est prévu, les lieux garderont l’âme de Chapeau Blanc d’antan. Les 16 amis et leur future équipe espèrent pouvoir ouvrir à l’automne prochain.