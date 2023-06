«La chanson de l’année»: en larmes, Amir rend hommage à sa mère décédée, après avoir gagné le trophée (vidéo)

C’est donc en visioconférence que l’interprète de « J’ai cherché » a réagi à sa victoire, visiblement bouleversé. « Je suis extrêmement ému ce soir » a-t-il commencé la voix tremblante, « Parce que j’aimerais dédier ce trophée à ma mère, ma mère qui nous a quittés il y a un mois et demi ». Sous les acclamations du public, il a ensuite rendu un bel hommage à celle à qui il « doit tout ». « Pour qui tout ce que j’ai fait depuis que j’exerce le métier de chanteur était dans le but de la rendre fière, et j’étais là à attendre en espérant qu’elle puisse se réjouir de là où elle est ce soir aussi, et je suis extrêmement ému voilà » a confié le chanteur.

Touché par l’émotion du chanteur, Nikos Aliagas a ensuite tenu à lui adresser un message de soutien. « On comprend votre émotion et on la partage, on est très touché aussi. Continuez à rendre les gens heureux, c’est la plus belle preuve que la vie est plus forte et que ceux qui partent ne sont pas absents, ils sont présents à travers ce que l’on fait. » lui a-t-il lancé. C’est en avril dernier que la mère d’Amir, Carmi Haddad est décédée, à l’âge de 64 ans. Un mois plus tard, il donnait des nouvelles à ses fans, assurant qu’il commençait tout doucement à se relever. « Cette blessure fera éternellement partie de moi, tout comme maman, tout comme vous. Et c’est ma façon d’être entier. Merci de m’avoir soutenu et d’avoir respecté la distance que j’ai choisi de prendre » avait-il déclaré sur Instagram.