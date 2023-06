L’homme armé qui a mobilisé la police à Sart, un chasseur, a été arrêté dans les bois à Bérinzenne

Samedi soir, sur la place du Marché, à Sart, on se serait cru dans une scène d’un film d’action d’après plusieurs témoins sur place. De nombreux combis, un peloton d’intervention de la police fédérale, des boucliers, les armes sorties et pointées en direction d’une porte d’entrée tandis que, plus tard dans la soirée, un hélico de la police fédérale a sillonné les bois de la région. La police est présente en nombre. - D.R.

En cause : un appel signalant un Fort Chabrol dans une ruelle adjacente à la place du Marché. Un chasseur se serait retranché chez lui. « Il détient ses armes de manière légale », note le procureur de division Gilles de Villers Grand Champs, contacté ce dimanche. C’est l’épouse du chasseur qui a appelé la police, indique le bourgmestre interrogé par RTL Info. Celle-ci a quitté la maison avec ses enfants parce qu’elle craignait qu’il mette fin à ses jours.

Lire aussi Branle-bas de combat à Sart: une grosse intervention de police mise en place ce samedi soir À ce sujet, le procureur de division est plus mesuré. « On ne connaissait pas bien ses intentions. Son audition permettra de les déterminer. Il a été privé de liberté. » L’homme en question étant porteur d’arme et sachant tirer, la police a fait preuve de toutes les précautions nécessaires pour éviter un drame.

D.R. La zone Fagnes a été appelée sur place en début de soirée. Vers 22 heures, les policiers armés se trouvaient toujours devant l’habitation du chasseur. Mais ce dernier n’était pas à l’intérieur. « Il a quitté la maison avant que les services de l’ordre soient là. On devait être sûr qu’il ne soit plus dans son domicile. On devait être prudents avant d’investir les lieux. C’était un risque pour lui de se mettre en danger par rapport aux armes qu’il possédait », explique Gilles de Villers Grand Champs. Gilles de Villers Grand Champs. - L.M. Finalement, le bonhomme est localisé dans les bois à Bérinzenne, « près du Domaine, vers les départs de promenades, dans ce coin-là ». L’hélicoptère de la police fédérale est intervenu pour réussir à le localiser. Au terme d’une chasse à l’homme, le Sartois est interpellé vers 2h30. « L’interpellation s’est déroulée sans la moindre difficulté. L’homme portait des armes sur lui au moment de l’intervention mais il n’a opposé aucune résistance », détaille le procureur qui ajoute aussi qu’aucune menace n’a été faite envers sa famille.