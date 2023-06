Réforme fiscale: Ecolo attend une nouvelle mouture du projet de réforme fiscale

Samedi, en fin de journée, le gouvernement fédéral a interrompu son conclave consacré à la réforme fiscale entamé la veille. Les discussions se sont poursuivies sous la forme d’entretiens bilatéraux. Plusieurs sources évoquent la nécessité de «débloquer» la situation. D’autres se veulent plus prudentes et estiment qu’il est trop tôt pour parler de blocage. L’échéance d’un accord entre les sept composantes de la Vivaldi reste le 21 juillet, quand commenceront les vacances politiques.

«Nous attendons du ministre des Finances et du Premier ministre qu’ils mettent sur la table une nouvelle proposition qui soit de nature à rassembler les sept partis», a déclaré M. Gilkinet, interrogé depuis la gare de Namur durant l’émission «C’est pas tous les jours dimanche» (RTL TVi).

«Je continue à croire que l’on va y arriver même si, en tant qu’écologiste, je n’accepterai pas des propositions qui ne sont pas sensées: l’augmentation du prix du pain par la TVA, ce n’est pas notre modèle. Les ministres et les patrons de grandes entreprises n’ont pas besoin d’avoir de nouveaux avantages fiscaux. Si les mesures sont ciblées, elles seront plus efficaces et moins coûteuses, et seront de nature à augmenter l’emploi», a-t-il ajouté.

«J’espère que tout le monde sera de bonne volonté. Parfois, j’en doute», a conclu le ministre écologiste.

Un des objectifs de la réforme est de valoriser le travail, avec deux balises: outre la neutralité budgétaire, la préservation de la compétitivité des entreprises. La première complique particulièrement les travaux. Les libéraux entendent assurer celle-ci par la baisse des dépenses publiques et des réformes en matière d’emploi, comme la limitation dans le temps des allocations de chômage. Pour le PS et les écologistes, il n’en est pas question. À leurs yeux, il importe de rester dans le champ fiscal et de faire contribuer davantage les grands patrimoines.

Les libéraux ne veulent pas de nouvelles taxes. «La réforme fiscale est une priorité mais pas n’importe comment. Je ne veux pas parler de taxes si nous n’essayons pas de mettre plus de gens au travail et nous ne faisons pas baisser les dépenses publiques», a répété le président du MR, Georges-Louis Bouchez, qui, sur le plateau de VTM, a visé le PS et l’a accusé de bloquer les discussions.

«Le PS ne veut rien changer au chômage et c’est incompréhensible. Pourquoi le PS met-il un veto sur une réforme du marché du travail?», a-t-il demandé.

Les socialistes souhaitent quant à eux voir du côté des banques et de la taxe sur le comptes-titres pour financer la réforme. «On peut aller chercher plus auprès des banques», a assuré le député Christophe Lacroix (PS) qui, pas plus que les libéraux ou les écologistes, ne soutient une hausse de la TVA sur des produits de première nécessité.

Autre point de discorde: l’impact de la réforme fiscale sur les finances des Régions. Celles-ci, qui dépendent en partie de l’impôt des personnes physiques, ont déjà fait savoir qu’elles n’entendaient pas payer la réforme du fédéral.