Deux morts et 28 disparus dans des inondations et glissements de terrain au Népal

Des routes et des ponts ont été endommagés, rendant l’accès difficile pour les secouristes, a souligné Mohanmani Ghimire, chef de district adjoint à Sankhuwasabha. «Des machines et de l’équipement pour le projet hydroélectrique ont été emportés», a-t-il ajouté. «Il y a également des informations sur des maisons endommagées».

Les pluies de mousson, de juin à septembre, sont chaque année la cause de morts et de destructions dans ce pays d’Asie du Sud mais le nombre d’inondations et de glissements de terrain meurtriers s’est accru ces dernières années. Les experts estiment que le changement climatique et la construction croissante de routes peuvent en être la cause.