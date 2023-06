Vous pourrez payer votre parking à Namur avec l’application Yellow Brick dès le 1er juillet

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Dans la capitale wallonne, il n’est pas toujours facile de se garer. Mais bonne nouvelle: les différents moyens de paiement sont de plus en plus nombreux. Il est toujours possible de payer avec de la monnaie, par carte ou par SMS en envoyant votre numéro de plaque au 4411.