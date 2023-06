Bruxelles: le secrétaire d’État Pascal Smet(One.brussels) a annoncé sa démission ce dimanche après-midi

Le secrétaire d’État bruxellois à l’Urbanisme et au Commerce extérieur, Pascal Smet (Vooruit), a annoncé dimanche sa démission à la suite de la polémique qui a éclaté au sujet de l’accueil d’une délégation iranienne à Bruxelles dans le cadre d’une réunion internationale en matière d’urbanisme.

Lors d’une conférence de presse tenue ce dimanche, il a justifié sa démission. Un fait en particulier l’a poussé à faire ce choix. Il ressort d’un courriel que la Région bruxelloise a pris en charge les frais d’hébergement de la délégation de Téhéran ainsi que celle de Kazan en Russie, comme elle l’a fait pour les autres invités. Mais il s’agit là de représentants de pays sous le coup de sanctions internationales.« Je n’ai pas commis de faute mais j’estime être responsable de la faute d’un de mes collaborateurs qui a signé le paiement des frais d’hébergement à l’hôtel à Bruxelles de 2 maires iraniens et d’un maire-adjoint russe, contre l’avis de l’administration et sans me prévenir. C’est ma façon de faire de la politique. Même si je n’ai pas commis de faute personnelle, il faut pouvoir assumer sa responsabilité. Je démissionne pour des raisons morales. »