Pascal Smet (One.brussels) a démissionnéce dimanche après-midi

Lors d’une conférence de presse tenue ce dimanche, le secrétaire d’État bruxellois Pascal Smet (Vooruit) a justifié sa démission. Un fait en particulier l’a poussé à faire ce choix. «Il ressort d’un mail que mon cabinet a accepté que nous prenions en charge les frais de séjour des chefs de délégation de Téhéran et de Kazan (maire et la vice-maire) en cas d’octroi de visa, par analogie avec les frais de séjour des autres chefs de délégation», a expliqué l’élu bruxellois. « «Mon cabinet a - au nom du principe du traitement égal de tous les chefs de délégation et partant du fait que s’il recevait effectivement un visa, il n’y avait pas de problème politique - couvert cela sans que ni moi, ni mon chef de cabinet ne soyons au courant. Pourtant, l’administration avait indiqué à juste titre que cela n’était pas souhaitable. Même si je ne le savais pas, cela s’est déroulé sous ma responsabilité. Ma conscience ne peut accepter que de l’argent belge serve aux frais de séjour d’un représentant du régime russe ou iranien. J’aurais dû le communiquer mercredi au parlement mais, apparemment, ce mail a été perdu de vue. Je n’ai pas commis de faute mais j’estime être responsable. C’est ma façon de faire de la politique. Même si je n’ai pas commis de faute personnelle, il faut pouvoir assumer sa responsabilité. Je démissionne pour des raisons morales. » Pas fautif mais responsable Après avoir rappelé qu’il était prévu contractuellement que le pays organisateur paie les frais d’hébergement des chefs de délégation, il a précisé que l’organisation Metropolis allait rembourser à la Région les frais d’hébergement de ces 3 personnes. « Je n’étais pas fautif. Le mail qui a fait surface ce matin a confirmé ma position. J’ai quand même décidé de démissionner pour la simple raison que la responsabilité politique est très importante par les temps qui courent. » Avant de jeter une pierre dans le jardin de la ministre fédérale. « Hadja Lahbib doit décider par elle-même si elle doit également franchir le pas. »

Pas demandé par le parti Il a aussi précisé que personne dans la majorité régionale (PS-Ecolo-DéFI-Groen-One.Brussels-Open VLD) ne lui avait demandé de démissionner. « Mon président de parti Conner Rousseau (Vooruit) ne m’a pas non plus demandé de démissionner mais a dit respecter ma décision. » Dimanche, les noms de la députée Hannelore Goeman et de l’échevine Ans Persoons circulaient.

Pascal Smet a précisé qu'il allait redevenir député régional. Son successeur ? « Il n'est pas encore désigné. J'espère qu'il sera nommé d'ici vendredi car des réunions de commission sont prévues. Ce ne sera pas nécessairement un élu de mon groupe. Mais je trouverais normal que mon successeur soit celui qui tire la liste de notre parti lors des prochaines élections régionales en 2024. »

Rappelons que Pascal Smet s’était déjà longuement expliqué devant les députés régionaux bruxellois vendredi. Affirmant n’avoir exercé aucune pression sur les Affaires Étrangères. « Nous n’avons jamais demandé la présence du maire lui-même. Nous voulions une délégation de la ville, politique ou administrative. » La veille devant la Chambre, Hadja Lahbib avait, elle, pointé l’insistance de Pascal Smet à inviter ces personnes, malgré l’avis négatif formulé par les Affaires étrangères belges. Mentionnant divers courriers en ce sens, dont un envoyé à l’ambassadeur belge en Iran demandant de «ne pas bloquer les invitations».