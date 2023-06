La Belgique baignera dans une masse d’air humide et chaud après les gros orages attendus ce dimanche

Des orages sont attendus dimanche après-midi, tandis que le mercure indiquera 23ºC à 28ºC, prévoit l’Institut royal météorologique (IRM)

À la faveur des orages, le pays baignera dans une masse d’air humide et chaud. En soirée et durant la nuit, des averses parfois orageuses s’épancheront sur le territoire depuis la France, principalement sur l’ouest et provisoirement aussi le centre du pays, précise l’Institut royal météorologique. Ce dernier annonce jusqu’à 20 litres par mètre carré durant la nuit, surtout dans l’ouest. L’IRM a dès lors émis une alerte jaune pour la Flandre occidentale. Quant aux minima, ils oscilleront alors entre 13ºC et 19ºC sous un vent faible à modéré.