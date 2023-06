Le magasin de robes de mariée, Rêve de dentelle, va fermer ses portes à Mons: «C’est avec une immense tristesse»

Installé en 2018 à quelques pas du piétonnier montois, le magasin de robes de mariée a rencontré un vif succès. Cela faisait tout de même 20 ans qu’un tel commerce n’existait plus à Mons !

Cinq ans

Et pourtant, cinq ans après, l’aventure s’arrête déjà pour « Rêve de dentelle ». « C’est avec une immense tristesse et le cœur lourd que nous vous annonçons l’arrêt de nos activités et la fermeture prochaine de Rêve de dentelle. Vous le savez sans doute, Rêve de dentelle est une toute petite entreprise familiale et la santé déclinante d’une des gérantes nous contraint, à notre grand regret, à mettre un terme à cette belle aventure », annonce le magasin.