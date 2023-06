Les images de la honte à la banque KBC: il fait croire à une dame âgée de 84 ans que sa carte a été avalée et lui vole 5.000 euros, la police lance un avis de recherche (vidéo)

C’est le 21 janvier dernier que l’octogénaire s’est rendue à la banque KBC vers 15h30 pour y retirer de l’argent. Les images de vidéosurveillance montrent qu’au moment où elle met sa carte dans la machine, un inconnu entre dans la banque. Il s’est dans un premier temps tenu devant la deuxième machine, puis s’est mis sur la pointe des pieds pour regarder par-dessus l’épaule de la dame âgée.

Afin de distraire sa victime, l’homme s’est adressé à elle en français. Une fois la carte de banque sortie de la machine, il s’est faufilé dans la cabine occupée par la dame pour lui voler sa carte sans se faire remarquer. La dame âgée ne comprenait pas pourquoi sa carte de banque ne sortait pas de la machine et le voleur lui a affirmé qu’elle avait été avalée, indiquent nos confrères du Nieuwsblad. Et alors que la victime tentait de comprendre ce qui venait de lui arriver, le voleur a retiré 1.000 euros du compte de la dame, via la deuxième machine. Il est ensuite reparti de la banque avec la carte. Quelques minutes plus tard, la dame de 84 ans est rentrée chez elle.