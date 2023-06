Le prince Harry et Meghan Markle qualifiés d’«escrocs» par un responsable de Spotify, après la rupture de leur contrat

Il y a quelques jours, Spotify annonçait avoir mis fin au contrat que l’entreprise avait signé en 2020 avec le prince Harry et Meghan Markle. Pour un montant de 20 millions de dollars, le label du couple, Archwell Audio, devait produire une série de podcasts exclusivement proposés sur la plateforme. Depuis, seule la série « Archétypes », présentée par l’ancienne actrice a été lancée, avec grand succès, par ailleurs. Avec des invités prestigieux comme Mariah Carey, Serena Williams, ou encore Trevor Noah, elle explorait l’histoire de différents stéréotypes, particulièrement ceux concernant les femmes.

Lire aussi Coup dur pour le prince Harry et Meghan Markle: le couple perd un contrat à plusieurs millions de dollars

Mais selon Variety, Spotify s’attendait à plus de contenus, alors que les Sussex ressentaient l’envie de pouvoir proposer leurs programmes sur d’autres plateformes. Petit à petit, les langues semblent se délier concernant l’entente entre les parents d’Archie et Lilibet, et le service de streaming, comme le prouvent les déclarations de Bill Simmons. Également podcasteur depuis plusieurs années, mais surtout responsable de l’innovation et de la monétisation des podcasts chez Spotify, l’homme a violemment attaqué Meghan et Harry. « ‘Les p****** d’escrocs’ ! C’est le podcast qu’on aurait dû lancer avec eux » a-t-il déclaré au micro de sa propre émission. « Je devrais me saouler un soir et raconter l’histoire de l’appel que j’ai eu avec Harry pour essayer de l’aider avec une idée de podcast. C’est l’une de mes meilleures histoires. » a-t-il ajouté, très moqueur.